Kontrolden çıkan aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıkarak çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıkarak çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesiKayacık Mahallesi 2208. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdoğan Ö. (51) idaresindeki 41 ET 575 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan tabelalara ve elektrik trafosuna çarpıp savrularak kaldırımda yürüyen Muhammet Tarık B. (18) ve Cihan Sencer B. (6) isimli iki kardeşe çarptı. Otomobilin çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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