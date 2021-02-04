Kontrolden çıkan araç ağaçlara çarpıp durabildi

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 DN 805 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin D., direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı araç yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.