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Yerel

Kontrol noktasında ele geçirildi! İki kişi tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin kontrol yaptığı noktada durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu çıkarken, iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:26:00 -
Kontrol noktasında ele geçirildi! İki kişi tutuklandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği 'Nida' ile yapılan aramada otomobilin koltuk kılıfı içini gizlenmiş 603 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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