Kontrol altına alınamadı! 4 gündür yanıyor

Adana Pozantı’da Eskikonak mevkisinde çıkan yangın 4 gündür söndürülemedi.

Yangın alanının kapalı bir havza olduğundan bahseden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “angın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Adana’da çıkan yangının söndürülemediğinden bahseden Orman Genel Müdürü yazılı bir açıklamada bulundu.

İlk müdahalenin 11.39’da yapıldığını belirtti.

Yangına 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelin sevk edildiğini belirten Karacabey, havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafının kontrol altına alındığını açıkladı. Bekir Karacabey, kanyona doğru ilerleyen yangına yolun olmadığı sarp kayalarla çevrili arazi yapısından dolayı müdahalenin güçleştiğini, ancak kontrol etme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Orman Genel Müdürü şunları kaydetti:

Daha sonra yangının etrafı çevrildi, havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi.

Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak, kontrol etme çalışmaları devam ediyor.

Burada gözle görülen dumanlar, kanyon içindeki münferit bodur ağaççıklar ve kayaların arasında birikmiş olan çalı, yaprak gibi malzemenin tutuşmasıyla meydana gelmekte. Bu alana karadan ulaşım, arazi yapısının yüksek meyilli taşlık ve kayalık olması ve mevcut yol bulunmaması sebebi ile tamamen mümkün olamamak ancak buna rağmen yangına ulaşılabilen kısımlarda karadan müdahale yapılıyor.

Bu alandaki yangın can ve mal tehdidi oluşturmamakta ve orman varlığımızı tehdit etmemekte. Alanın devamında orman bulunmuyor, yalnızca kayalıklar arasında münferit bodur ağaççıklar bulunuyor.

Yangının kanyon dışında kalan alanlarında soğutma çalışmaları devam ediyor. Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yol bulunmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak. Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor.