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Yerel Konteyner ile forklift arasında sıkıştı... Feci ölüm
Yerel

Konteyner ile forklift arasında sıkıştı... Feci ölüm

Yeniakit Publisher
2024-04-21 16:47:00 -
Konteyner ile forklift arasında sıkıştı... Feci ölüm

Yalova'da tersanedeki fırtına nedeniyle konteyner devrilince başmühendis feci şekilde hayatını kaybetti.

Hava muhalefeti nedeniyle Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede meydana gelen kaza felakete neden oldu. Fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis Özkan Kara (33) hayatını kaybetti, tersane müdürü Alper Akalın (39) ağır yaralandı.

Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde saat 00.30 sıralarında inceleme yapan tersane müdürü Akalın ile başmühendis Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı. Bölgedekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sevk ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi. Bekar olan Kara'nın cenazesinin memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Limandaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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