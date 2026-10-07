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Gündem Konteyner evde yangın çıktı: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Gündem

Konteyner evde yangın çıktı: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Konteyner evde yangın çıktı: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde konteyner evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Yağaç’a ait konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan konteyner evin içerisinde mahsur kalan 84 yaşındaki Fatma Yağaç’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun çaba sonucu konteyner eve girmeyi başaran ekipler, Yağaç’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yerel

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