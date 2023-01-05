Konteyner dükkanlar faaliyete başladı
Konteyner dükkanlar faaliyete başladı
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/konteyner-dukkanlar-faaliyete-basladi-45123
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Konteyner dükkanlar faaliyete başladı
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/konteyner-dukkanlar-faaliyete-basladi-45123
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