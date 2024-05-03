Kontağı çevirince araba böyle yandı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde Ali Y.'nin işe gitmek için bindiği otomobil, kontağını çevirmesi sonrası motor kısmı alev aldı. Ali Y. alev topuna dönen aracından inip uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Ali Y.'nin işe gitmek için bindiği otomobil, kontağını çevirmesi sonrası motor kısmı alev aldı. Ali Y. alev topuna dönen aracından inip uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.
Konya'nın Ereğli ilçesinin Üçgöz Mahallesi'nde oturan Ali Y., saat 10.00 sıralarında işe gitmek için park halindeki 42 ASA 715 plakalı otomobiline bindi. Sürücünün kontağı çevirmesiyle otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Aracından hemen inerek uzaklaşan Ali Y., durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araç ise kullanılmaz hale geldi.