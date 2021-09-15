Konserve ve turşu yapımında püf noktalar

Sonbahara geçiş yapmaya hazırlandığımız bu günlerde evlerde konserve hazırlama telaşı yaşanıyor. Bu süreçte bakteri ve mikroorganizmaların oluşmaması için sterilizayon işlemi çok önemli. Aynı zamanda konserve yapılacak sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması, küflenmiş ürünlerin kesinlikle kullanılmaması da gerekiyor. Peki, kışlık konserve ve turşu hazırlıkları sırasında nelere dikkat edilmeli hep birlikte göz atalım:

1- Meyveler asitli besinler olduğu için, kaynatılarak pastörizasyon güvenliği sağlanmalı.

2- Sterilizasyon işlemleri için 100ºC altında pastörizasyon uygulamasının etkisinin artırılması için, sebze konservelerine, domates, limon, sirke ilave edilmelidir.

3- Konserve gıdaların ısıl işlem uygulanarak tüketilmeden önce 5-15 dakika kadar ısıtılmaları gerekir.

4- Taze sebze ve meyve ürünleri dalında iken dahi mantar, bakteriler, bunların sporları, çevresel kirletici etmenler ve tarım ilaçları ile bulaşık olabilirken market ya da pazardan alacağımız besinlerde taşıma depolama işlemleriyle daha fazla bulaşa maruz kalabilir.

5- Taze sebze ve meyve ürünleri dalında iken dahi mantar, bakteriler, bunların sporları, çevresel kirletici etmenler ve tarım ilaçları ile bulaşık olabilirken market ya da pazardan alacağımız besinlerde taşıma depolama işlemleriyle daha fazla bulaşa maruz kalabilir. Onun için çok dikkatli olmalıyız