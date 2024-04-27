Konserve fasulye yedi! Felç geçirdi

Claudia de Albuquerque Celada adındaki genç kız, konserve çorba tükettikten sonra vücudunda farklı belirtiler hissetmeye başladı. İlk aşamada neyin sebep olduğunu anlamasa da, tükettiği çorbadan kaynaklı olup olmadığını düşündü.

23 yaşındaki Claudia'nın hayatı beklenmedik bir şekilde değişti. Ölümcül risk taşıyan bu değişim ise uygun bir şekilde muhafaza edilmeyen ev yapımı konserve çorbayı tükettikten sonra başladı. Çorbayı içtikten sonra vücudunda farklı belirtilen hisseden kadın ilk olarak nefes darlığı, bulanık görme ve baş dönmesi gibi belirtiler yaşamaya başladı.

Yapılan tahlil sonuçlarına göre Claudia'nın 'Botulizm' hastalığına yakalandığı öğrenildi. Bu hastalık, C botulinum bakterisiyle birleşen gıdaları tükettiğinizde ortaya çıkabilir. İçerisindeki toksinler ise sinir sistemine hücum ederek felce neden olabilir.

Botulizm, yiyeceklerin uygun şekilde muhafaza edilmediği ev yapımı konservelerde ortaya çıkar. Genellikle sardalya, pesto, domates ve turşu gibi yiyeceklerle ilişkilendiriliyor. 23 yaşındaki genç kızın başına gelen durum ise önce yoğun belirtilerle kendini göstermeye başladı.

Nefes darlığı yaşamaya başlayan Claudia, daha sonrasında yüz felci geçirmeye, ardından kol ve bacaklarını hissetmemeye başladı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra tükettiği çorbanın neden olduğu botulizm hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.

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Gıda kaynaklı oluşan bu enfeksiyon, genç kızın hayatını durma noktasına getirdi. Yapılan müdahaleler sonucunda iyileşmeye başlayan genç kız, bu durumdan kurtulduğu için vakayla ilgili bilgiler vermeye başladı.

Botulizm vakası, dünyanın farklı bölgelerinde birçok kişinin başına gelen ölümcül vakalardan biri olarak adlandırılıyor. İnsan vücudunu ele geçiren ölümcül bakteri ileri seviyelere ulaştığında yaşam boyu sakatlığa ve sürekli fizik tedaviye neden olabilir. Felçli hastaların yürümeyi, konuşmayı ve günlük işleri yapmayı yeniden öğrenmesi gerekir.

Doktorlara göre Botulizm vakasını atlatan kişiler iyileştikten sonra yıllarca yorgunluk ve nefes darlığı yaşayabiliyor. İnsanlar arasında yaygın olarak adı duyulmayan bu rahatsızlık pek çok kişinin ölümüne neden olabiliyor. Bunun için alınacak en faydalı önlem, yiyecekleri uygun koşullarda muhafaza etmek ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaktır.