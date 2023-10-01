Konsere giden rapçiler kaza yaptı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat’ın bulunduğu 34 EKV 864 plakalı minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı 67 ABP 970 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Ergün M.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile minibüste yaralanan sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay ile Umut Bolat'ın da bulunduğu minibüsle kazada yaralanan 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışında açıklama yapan Umut Bolat (Wolker), "Bir anda uyandığımızda kendimizi asfaltta gördük. Camdan çıkmışım, nasıl oldu anlamadık. Hastanede gözümüzü açtık. Buna da şükür diyelim, kırıklarla atlattık" dedi.

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Diyarbakır'dan Zonguldak'a konser için geldiklerini belirten Vahap Canbay ise "Benim son hatırladığım şey arabaya bindim ve uyudum. Sonra takla atmışız, verilmiş sadakamız varmış. Tüm sevenlerimize de buradan duyuralım, durumumuz iyi. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Ucuz atlattık" diye konuştu.