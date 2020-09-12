Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülkemizde tekrar yükselişe geçti. Vaka sayıları ülke genelinde artmaya başlayınca bir takım kısıtlamalar tekrar geri geldi. Bu kapsamda İstanbul Valiliği de 14 Eylül'den itibaren konser, festival, ityatro, nişan, kına, düğün ve benzeri etkinliklerin yasaklanmasına karar verdi.

Vaka sayılarının artmasını engellemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için İstanbul Valiliği tarafından alınan kısıtlama kararlarına hükümet karşıtlıklarıyla tanınan bazı sözde sanatçılar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Covid bahanesiyle engellendiklerini iddia eden bazı sözde sanatçılar sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Marketle tiyatroyu bir tuttu

Geçtiğimiz dönemde “Gerilla annesini oynamak istiyorum” şeklindeki skandal sözleriyle bilinen PKK sevici sözde sanatçı Füsun Demirel, "Yasak mı, yasak! Biz usandık! Covid önlemi bahanesiyle engellemenizden usandık" paylaşımında bulunurken, en ilginç paylaşım ise Gezi Parkı olaylarında da boy gösteren Mert Fırat'tan geldi. Gezi'ci Fırat, konser ve tiyatroların kapatılmasını halkın gıda gereksinimini karşılayan market ve pazar yerleriyle eş değer tuttu. Fırat komik paylaşımında, "Uçaklar, havaalanları, marketler, pazar yerleri, miting alanları, kafe ve restoranlar ve diğer toplanma alanları açık. Yani hiç sorun yok?" ifadelerini kullandı.







