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KONSEM Yaz Okulunda 2 bin 283 öğrenci kurs gördü

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Yaz Okulu’nda yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci 24 farklı branşta kurs gördü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
KONSEM Yaz Okulunda 2 bin 283 öğrenci kurs gördü

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Yaz Okulu’nda yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci 24 farklı branşta kurs gördü.


Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulunda yabancı dilden el sanatları kurslarına, müzik ve gösteri sanatından kişisel gelişim ve eğitim kurslarına, bilişim teknolojilerinden spora kadar pek çok branşta eğitim gören kursiyerler mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. İngilizce, Rusça, bilgisayar, seramik, resim, satranç, mangala, tenis, keman, gitar, piyano, futbol, basketbol, okçuluk, masa tenisi, halk oyunları, zumba, drama, modern dans, bale,jimnastik, taekwondo ve güreş gibi 24 ayrı branşta açılan yaz okulunda bu yıl yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci kurs gördü.



2 bin 283 öğrenciye yaz okulu


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONSEM Yaz Okulunda mesleki, sanat ve de hobi kursları açtıklarını ve bu kurslarda yüzlerce kişiye eğitim verdiklerini söyledi. Başkan Esen, Temmuz ve Ağustos dönemini kapsayan KONSEM Yaz Okulunda bu yıl 2 bin 283 öğrenciye eğitim verdiklerini bildirdi. 8 haftalık bu eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika almaya hak kazandıklarını dile getiren Başkan Esen, yaz döneminde özellikle öğrencilerin tatillerini değerlendirme fırsatı bulduklarını, bu anlamda da bu kursları önemsediklerini kaydetti. Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını yapan öğrenci ve onların ailelerine şimdiden kolaylıklar diledi.


Esen, “Her yıl yaz dönemi kurslarımızla öğrencileri sevdikleri spor ile buluşturuyoruz. Öğrenciler yaz boyunca bu kurslar ile hem eğleniyor, hem de sevdiği sporun inceliklerini öğreniyor. Konyaaltı Belediyesi Spor Kompleksi ve Konyaaltı Belediyesi Tenis Kortları gibi modern tesislerimizde öğrencilerimiz 24 farklı branşta kurs gördü. Konyaaltı Belediyesi Yaz Okuluna katılan tüm kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu başarılarını tüm hayatları boyunca sürdürmelerini diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
  1. sanat

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