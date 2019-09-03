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KONSEM Etüt Merkezi’nde dersler başladı

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi (KONSEM)’nde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ders başı yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 13:58
KONSEM Etüt Merkezi’nde dersler başladı

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi (KONSEM)’nde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ders başı yaptı.


KONSEM bünyesinde hizmet veren Etüt Merkezi, her yıl onlarca öğrenci için adeta bir eğitim yuvası oldu. Bu yıl yüzde 90 başarı oranı ile üniversiteye öğrenci yerleştiren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde yeni dönem heyecanı başladı. 2020 yılında yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenciler ders başı yaptı. Etüt Merkezinde YKS’ye hazırlanan 13 öğrenci grubu Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya; LGS’ye hazırlanan 14 öğrenci grubu ise Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce ile ilgili kurs görüyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinin çok önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi. “Merkezimiz lise ve üniversiteye yerleşen öğrenci oranı ile her yıl büyük başarılara imza atıyor.” diyen Esen, “Etüt Merkezi ile amacımız, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanan öğrencilerimiz için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak. Bu yıl YKS’de yüzde 90 oranında başarı yakaladık. Burada aldığımız bu başarı bizlere doğru bir iş yaptığımızı da gösteriyor. Ben inanıyorum gelecek yıl yapılacak olan lise ve üniversite sınavlarında bu oran daha da artacak. Öğretmenlerimizle birlikte bizler bunun için gayret edeceğiz. Ben tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyor, her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:58
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