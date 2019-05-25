Konmari metodu | Çekmece düzeni

Konmari metodu; Marie Kondo adında, Japon adetlerini benimseyip, kendi yaşantısında deneme-yanılma yoluyla organize etme adına kitaplar yazan, düzenleme uzmanının uygulamış olduğu yaşam stilidir.

Bu hayatı benimsemiş kişiler, sade, fazlalıklardan arınmış ve eşyaların enerjisini boşa harcamayan bireylerdir.

Marie kondo'ya göre; eskiyen kıyafetlerin evde giyilmesi hoş bir enerji vermez. Yaşam alanınız içerisinde de size enerji veren, mutlu eden giysileri giymeniz daha mutlu olmanızı sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla, sadece eskiyen değil, sizi mutlu etmeyen hiçbir eşyayı evde barındırmamanız gerekli. Zaten bütün eşyaları bir araya getirip bu metodu uygulamak istediğinizde birçok eşyanın gereksiz olduğunu fark edeceksiniz.

Paylaşmayı bilelim

Aslında her kesimden insanın yapması gereken uygulamayı, Marie Kondo bizim için betimlemiş.

Kullanmadığınız ya da birkaç defa giydiğiniz ama sevmediğiniz kıyafetlerinizi paylaşın.

Eskiyen kıyafetler birer silgi bezi ve ev kıyafeti olduğunda sizleri çok mutlu etmeyecek. Zaten değer vermediğiniz için sizi ve elinizdeki bez parçasını yıpratacaktır.

Zaten severek giydiğiniz kıyafete de kötü davranamayacağınız için, vaktinizi onun içerisinde mutlu olarak geçireceksiniz.

Düzen nasıl olmalı?

Marie Kondo'ya göre; çekmece içindeki eşyalar olabildiğince görünmelidir.

Üst üste istiflemek yerine dik şekilde hepsini görmelisiniz.

Kıyafetleri düzenli ve tok bir şekilde katlamalısınız.

Çoraplar dahil her ürünün 3'er kere katlanması gerekir. Aksi halde, lastikleri gevşeyebilir ve fazla katlamadan dolayı kat yerleri tahriş olabilir. Kim sevdiği eşya için bunu yapmak ister ki?

Sonuç olarak hayatınızdaki fazlalıklar atmalı ve kendiniz için en doğru kararları vermelisiniz. Hızlı ve fazla tüketim çılgınlığından kafanızı kaldırdığınız vakit, gerçeklerin aslında böyle olmadığını ve geçireceğimiz vaktin kıymetini bilmemiz gerektiğini anlayacaksınız.

Eğer bir kıyafet size mutluluk veriyorsa onunla mutlu olmayı, giydiğinizde gülücükler saçmayı ve o anın keyfini çıkarmayı unutmayın. Her daim pozitif baktığınız takdirde, elinizden gidenlerin bir kıymetinin olmadığını anlayacaksınız.

Sağlıcakla kalın..