Kongre turizminde rota Türkiye’ye dönüyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecek organizasyonlar için şimdiden tekliflerin alındığını söyledi. Bayındır, “2018’de ülkemizde ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere 23 yüksek katılımlı uluslararası organizasyon gerçekleştirildi. Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir” dedi.

KDV muafiyeti vurgusu

Güvenlik sorununun günlük hayatın bir meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bayındır, imaj iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın, uluslararası kongre ve toplantıların yönünü Türkiye’ye çevireceğini belirterek, “İstanbul, sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye’nin en büyük markasıdır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz” açıklamasında bulundu. Bayındır, kongre turizminin teşvik edilmesinde KDV muafiyetinin önemine işaret ederek, “Uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerde KDV muafiyeti uygulanmalı” dedi.

“Kongre katılımcısının harcaması 2 bin 200 dolar”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri ise kongre turizminin bireysel ve paket turlara kıyasla daha fazla gelir getirdiğine dikkati çekti. Dünyada kongre katılımcısı delegelerin, kongre başına ortalama harcamasının 2 bin 200 dolar civarında olduğunu aktaran Boynueğri, “Dünya ortalamasının altında olan kişi başı kongre turizmi gelirlerimizi bu seviyelere çıkarabilirsek, Türkiye’nin genel turizm gelirlerinde de çok önemli bir sıçrama yakalayabiliriz” diye konuştu.