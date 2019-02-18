0553 313 94 23

Kongre turizminde rota Türkiye’ye dönüyor

Bölgesel siyasi gelişmelerden olumsuz etkilenen kongre turizminde toparlanma sürecinin başladığı, Türkiye ve İstanbul’un yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girdiği belirtildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:27
Kongre turizminde rota Türkiye’ye dönüyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecek organizasyonlar için şimdiden tekliflerin alındığını söyledi. Bayındır, “2018’de ülkemizde ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere 23 yüksek katılımlı uluslararası organizasyon gerçekleştirildi. Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir” dedi.

KDV muafiyeti vurgusu

Güvenlik sorununun günlük hayatın bir meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bayındır, imaj iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın, uluslararası kongre ve toplantıların yönünü Türkiye’ye çevireceğini belirterek, “İstanbul, sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye’nin en büyük markasıdır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz” açıklamasında bulundu. Bayındır, kongre turizminin teşvik edilmesinde KDV muafiyetinin önemine işaret ederek, “Uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerde KDV muafiyeti uygulanmalı” dedi.

“Kongre katılımcısının harcaması 2 bin 200 dolar”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri ise kongre turizminin bireysel ve paket turlara kıyasla daha fazla gelir getirdiğine dikkati çekti. Dünyada kongre katılımcısı delegelerin, kongre başına ortalama harcamasının 2 bin 200 dolar civarında olduğunu aktaran Boynueğri, “Dünya ortalamasının altında olan kişi başı kongre turizmi gelirlerimizi bu seviyelere çıkarabilirsek, Türkiye’nin genel turizm gelirlerinde de çok önemli bir sıçrama yakalayabiliriz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:27
  1. İstanbul
  2. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır
  3. kongre turizmi
  4. KDV muafiyeti
  5. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
    1. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
    2. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    3. Ankara’da kadın cinayeti
    4. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    5. Altın fiyatları
    6. Bu etkenler migreni tetikliyor
    7. Sporcuların gösterisine ilgi
    8. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    9. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    10. Çiftçisini destekleyen belediye
    11. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    12. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    14. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    15. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    16. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    17. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    18. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    19. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    20. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"