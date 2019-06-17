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"Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin:- "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez"- "2018 yılından itibaren başlayan yükselme hareketiyle kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğimizi öngörüyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:39
"Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kongre turizminin, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

TÜROB'un düzenlediği etkinlikte konuşan Eresin, tüm altyapı ve üst yapı imkanları ile birlikte İstanbul'un sunduğu diğer kültür, sanat ve şehir hayatı imkanlarının da geliştirilmesiyle kongre ve iş turizminin çok büyük bir kaynak güç olacağını her zaman dile getirdiklerini söyledi.

Kongre turizminin Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Eresin, şöyle devam etti:

"Özellikle son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. İstanbul 2015'te 148 uluslararası kongreye ev sahipliği yapmışken, bu sayı 2018'de 33'e düştü. Aynı dönemde İstanbul, Avrupa listelemelerinde 23. sıradan 46. sıraya geriledi. Kongre turizmindeki bu kritik değişim, şehrin tamamında ve en önemlisi gelirlerimizde ciddi bir negatif etki yarattı. Bununla beraber 2018 yılından itibaren başlayan yükselme hareketiyle kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğimizi öngörüyoruz. Dolayısıyla bugün bizler için son derece önemli bilgilerin paylaşılacağı bir seminerde buluştuk. Birliğimiz ve ICCA-Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği iş birliğinde düzenlediğimiz bu seminer ile küçük-büyük tüm işletmelerin kongre ve toplantı turizminden pay almasına yönelik neler yapılabileceğini ele alacağız."


- "Kongre ve toplantılar, birçok ek gelir meydana getiriyor"


ICCA Avrupa Bölge Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu da toplantı ve kongrelerin turizm geliri açısından faydası olduğunu dile getirerek, "Toplantıların faydaları ise delegelerden gelen gelir... Geliyorlar, uçuyorlar, konaklıyorlar, yemek yiyip alışveriş yapıyorlar. Bir turistten 4 kat daha fazla harcıyorlar. Kongre ve toplantılar, birçok ek gelir de meydana getiriyor." diye konuştu.

Fisunoğlu, uzun vadeye yayılan kongre ve toplantı için gelen iş adamının, bu sırada Türkiye'de yapacağı milyar dolarlık bir yatırımla ilgili el sıkışabildiğini de söyledi.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:39
  1. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin

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