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Dünya Kongre baskınında Konfedere Devletleri bayrağı taşıyan kişiyi FBI gözaltına aldı
Dünya

Kongre baskınında Konfedere Devletleri bayrağı taşıyan kişiyi FBI gözaltına aldı

Amerika'da 6 Ocak'taki Kongre baskını esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı taşıyan Kevin Seefried, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 22:58:00 -
Kongre baskınında Konfedere Devletleri bayrağı taşıyan kişiyi FBI gözaltına aldı

20 Ocak'ta görevi Demokrat Joe Biden'a devredecek olan ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının 6 Ocak'ta ABD Kongresini basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor.

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, baskın esnasında Kongre içinde Amerika Konfedere Devletlerini simgeleyen bayrakla görüntülenen protestocu Kevin Seefried gözaltına alındı.

FBI, Kongre baskınına karışan kişilerin tespiti için halktan bilgi, fotoğraf ve video istemişti.

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