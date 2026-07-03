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Dünya Kongo’da tekne faciası: 20 ölü!
Dünya

Kongo’da tekne faciası: 20 ölü!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Kongo’da tekne faciası: 20 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kasai ve Sankuru nehirlerinin kesişiminde bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 100’ü aşkın kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin Ilebo bölgesinden Sankuru eyaletine doğru seyreden ve 200'den fazla kişinin bulunduğu tahmin edilen tekne alabora oldu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cesedine ulaşılırken, 80 kişi kurtarıldı.

Kayıp 100'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre, kaza teknenin aşırı yük ve yolcu taşıması nedeniyle meydana geldi.

Teknenin, güvenlik kontrollerinden kaçmak ve aşırı yükü gizlemek amacıyla gece saatlerinde yasa dışı şekilde limandan ayrıldığı iddia edildi.

Ülkede kara yolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle nehir ulaşımı yaygın olarak kullanılırken, aşırı yükleme ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle tekne kazaları sık sık yaşanıyor.

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