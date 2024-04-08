Kongo'da silahlı saldırı: 25 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Kalkınma Kooperatifi örgütü tarafından doğudaki Ituri eyaletinde düzenlenen saldırıda 25'ten fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümet sözcüsü, ülkenin doğusundaki Ituri bölgesinde pazar günü meydana gelen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Kaynaklar, örgütün cinayetlerini Bunia şehrinin 70 kilometre kuzeybatısındaki Galai köyünde gerçekleştirdiğini bildirdi.

BM Ortak İnsan Hakları Ofisi, mart ayında yayımladığı bir raporda, Ituri'deki durumun yılın başından bu yana kötüleştiğini ve Kongo Kalkınma Koperatifi örgütünün daha fazla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

BM misyonunun mart ayında yayınladığı bir rapora göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sivil ölümlerinin çoğundan Kongo Kalkınma Koperatifi örgütü ve bir başka milis gücü olan Müttefik Demokratik Güçler’in sorumlu olduğu kaydedildi.

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Raporda, mülteci kamplarının çatışma bölgelerinden kaçan insanlarla dolup taştığı, gıda, temizlik ve barınak sıkıntısının daha da kötüleştiği belirtildi.

Şubat ayından bu yana 230 bin kişi M23 örgütü saldırıları nedeniyle bölgenin en büyük şehri Goma'ya göç etti ve kent genelinde yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık bir milyona ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 120'den fazla silahlı grubun toprak, güç ve bazı durumlarda topluluklarının korunması için savaştığı çatışmalarla boğuşuyor.

Dünya Gıda Programı, Mayıs 2023'te ortalama 400 bin kişi olan ihtiyaç sahibi sayısının bugün neredeyse 1,3 milyona çıktığını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan 23,4 milyon insanın yaklaşık dörtte biri kriz seviyesindeki açlıkla karşı karşıya. Pek çoğu gıda, sağlık hizmetleri ve eğitime çok az erişimi olan ya da hiç erişimi olmayan yoksul ve aşırı kalabalık koşullarda yaşıyor.