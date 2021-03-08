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Dünya Kongo'da altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar
Dünya

Kongo'da altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar

Kongo'da altın yatakları keşfini duyan Kongolu köylüler altın toplamak için bölgeye akın etti. Elleriyle ve kürekle altını çıkarmaya alışan Kongolular izdiham yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:12:00 -

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, altın izdihamına ilişkin görüntüler kayda geçti.

Güney Kivu bölgesinde yüzlerce Kongolu, altın yataklarının keşfedildiği haberini alır almaz Luhihi köyüne akın etti.

Elleriyle altın topladılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongolular, elleriyle ve küreklerle topraktan çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.

Altın toplama işlemi sırasında yaşanan izdiham kameraya yansıdı.

Yetkililer madencilik faaliyetlerini yasakladı

Madenciler, tüccarlar ve Kongo Silahlı Kuvvetleri (FARDC) üyelerinin Luhihi çevresindeki maden sahalarını terk etmeleri istendi.

Yetkililer, yaşananların ardından bölgedeki tüm madencilik faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Kongo'da temel araç ve gereçlerle madenlerin çıkarılması "geçim madenciliği" olarak adlandırılıyor ve bu yöntem ülkede oldukça yaygın.

 

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