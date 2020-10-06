  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 6 ayda 91 çocuk öldürüldü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 6 ayda 91 çocuk öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:44:22 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 6 ayda 91 çocuk öldürüldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde 6 ayda yaşanan çatışmalarda 91 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan raporda, bu yılın ilk yarısında, Ituri eyaletinde 27 çocuğun sakat bırakıldığı ve 13 çocuğun cinsel istismara uğradığı ifade edildi.

İsyancı grupların saldırılarında 60 okulun kullanılamaz hale getirilmesi dolayısıyla 45 bin çocuğun eğitiminin engellendiği vurgulanan raporda, söz konusu dönemde 91 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda uzun süredir devam eden çatışmalar sebebiyle eyalette en az 2,4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunun da altı çizildi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi doğu sınır bölgeleri, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 8 ay içerisinde ülkede yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay