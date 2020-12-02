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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şiddetli yağmur nedeniyle 200 ev yıkıldı
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şiddetli yağmur nedeniyle 200 ev yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:41:02 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şiddetli yağmur nedeniyle 200 ev yıkıldı

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Babala kasabasında yağan şiddetli yağmur nedeniyle 200 ev yıkıldı.

Babala kasabası Bölge Şefi Jean Pandamali, yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusundaki Güney Kivu vilayetine bağlı Babala kasabasında yağan şiddetli yağmur nedeniyle 200 evin yıkıldığını bildirdi.

Bir çocuğun ağır yaralandığını belirten Pandamali, çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

KDC'de yağış sezonunda, şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

Ülkede Nisan 2019'da yine aynı bölgede, 54 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketi yaşanmıştı.

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