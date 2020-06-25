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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vakaları artıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-25 21:10:10 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vakaları artıyor

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vaka sayısı 6 bin 500'e yaklaştı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 198 yeni vakayla ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 411’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 885 kişi iyileşirken, 142 kişi yaşamını yitirdi.

KDC’de başkent Kinşasa 5 bin 714, Kongo Central 298, Güney Kivu 121 ve Kuzey Kivu 75 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.

- Orta Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 3 bini geçti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) ise son 24 saatte tespit edilen 88 yeni vakayla toplam vaka sayısı 3 bin 51’e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 572 hasta iyileşirken, 38 kişi hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, virüsten 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.

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