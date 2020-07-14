  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:28:54 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bini aştı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 135’a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 3 bin 948 kişi iyileşti, 190 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Kinşasa 6 bin 923, Kongo Central 352, Güney Kivu 276 ve Kuzey Kivu 203 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 614 bini aştı, 13 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda’da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı