Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bini aştı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 135’a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 3 bin 948 kişi iyileşti, 190 kişi yaşamını yitirdi.



Başkent Kinşasa 6 bin 923, Kongo Central 352, Güney Kivu 276 ve Kuzey Kivu 203 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.



Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 614 bini aştı, 13 bin 504 kişi hayatını kaybetti.



Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda’da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.