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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:00:24 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 99’a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 640 kişi iyileşti, 115 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Kinşasa 4 bin 604, Kongo Central 249, Güney Kivu 108 ve Kuzey Kivu 56 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 261 bini aşarken, 7 bin 48 kişi hayatını kaybetti.

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