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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 50 sivil öldü
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 50 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:16:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 50 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti.

KDC Ordu Sözcüsü Binbaşı Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerinin saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ekenge, saldırıda 50 sivilin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin kaçırıldığını bildirdi.

KDC hükümeti, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinden korkulan M23'ü Ruanda'nın desteklediğini ileri sürüyor.

Ruanda iddiaları reddederken, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerginlik devam ediyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.

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