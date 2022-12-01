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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 9 ölü
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 9 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 10:23:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 9 ölü

Ülkenin doğusundaki Güney Kivu bölgesi yetkililerinden Pascal Cinama, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Murambi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışların bölgede heyelana neden olduğu bilgisini paylaştı.

Cinama, heyelanda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Heyelanda birçok evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Cinama, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Ülkenin Güney Kivu bölgesinde 21 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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