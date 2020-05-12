Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü zimmetten yargılanıyor

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel kalem müdürü Vital Kamerhe'nin yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Tshisekedi'nin özel kalemi ve sağ kolu Kamerhe, 50,9 milyon doları zimmetine geçirme suçlamasıyla yargılandığı davada başkent Kinşasa'daki Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıktı.



Kamerhe, duruşmaya, ortağı olmakla suçlanan ve 25 yıldır KDC'de yaşayan Lübnanlı girişimci Samih Jammal ile katıldı.



İki saat süren duruşmada beraat talebi reddedilen Kamerhe, 25 Mayıs'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Aynı zamanda eski Ulusal Meclis Başkanı da olan 61 yaşındaki Kamerhe ve Jammal'ın, Mart 2019-Ocak 2020 arasında bir sosyal konut projesinin ve güvenlik güçleri için planlanan bir projenin finansmanını zimmetlerine geçirdikleri ileri sürülüyor.

Suçlamaları reddeden Kamerhe, önüne gelen tüm sözleşmeleri eski hükümetten devraldığını belirtiyor.

Özel kalemlik görevini henüz bırakmayan Kamerhe'nin 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyordu.