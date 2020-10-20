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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1300 mahkum hapishaneden kaçtı
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1300 mahkum hapishaneden kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:17:44 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1300 mahkum hapishaneden kaçtı

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Beni Hapishanesi'ne isyancı grubun saldırısından sonra yaklaşık 1300 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Beni Belediye Başkan Vekili Modeste Bakwanamaha, basına yaptığı açıklamada, Beni Hapishanesi'nin isyancılarının saldırısına uğradığını bildirdi.

Yaklaşık 100 isyancının hapishaneye saldırdığını belirten Bakwanamaha, hapishanenin kapısının patlatılarak yıkılmasının ardından 1300 mahkumun kaçtığını ifade etti.

Bakwanamaha, cezaevinde çoğunlukta Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubunun üyelerinin bulunduğunun altını çizerek saldırıdan ADF'yi sorumlu tuttu.

Aynı cezaevinden 2019’da ADF saldırısı sonrası 900 mahkum kaçmıştı.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında, 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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