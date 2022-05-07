  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konferans Ligi'nde final maçı ne zaman?
Spor

Konferans Ligi'nde final maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. Roma ile Leicester City karşı karşıya geldi. Bu maçın galibi Roma olurken, Marsilya'yı ezip geçen Feyenoord UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkan takımlar oldu. Futbolseverler şimdi Konferans Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki Konferans Ligi'nde final maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 10:05:00 - 2022-05-07 10:09:33
Konferans Ligi'nde final maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. İlk maçta deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham'ınn golüyle rakibini 1-0 yenerek final biletini almayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Marsilya ile Fransa'da golsüz berabere kalarak finale çıkan bir diğer takım oldu. İki takım arasındaki final karşılaşması 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak. 

UEFA Avrupa Ligi finali maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Rangers - Eintracht Frankfurt finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay