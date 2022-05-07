Konferans Ligi'nde final maçı ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. Roma ile Leicester City karşı karşıya geldi. Bu maçın galibi Roma olurken, Marsilya'yı ezip geçen Feyenoord UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkan takımlar oldu. Futbolseverler şimdi Konferans Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki Konferans Ligi'nde final maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. İlk maçta deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham'ınn golüyle rakibini 1-0 yenerek final biletini almayı başardı.
Gecenin diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Marsilya ile Fransa'da golsüz berabere kalarak finale çıkan bir diğer takım oldu. İki takım arasındaki final karşılaşması 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi finali maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi Rangers - Eintracht Frankfurt finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.