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Spor Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi maçları 7 Nisan: UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Futbolseverler Konferans Ligi eşleşmelerini ve maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:13:00 -
Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

Futbolseverler Avrupa Konferans Ligi’nde yarın akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe, rövanş maçları ise 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

19.45 Feyenoord  - Slavia Prag  CBC Sport, Exxen

22.00 Bodo/Glimt-Roma              Exxen

22.00 Olimpik Marsilya-PAOK    Exxen

22.00 Leicester City-PSV              CBC Sport, Exxen

Öte yandan yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

 

 

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