Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi maçları 7 Nisan: UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Futbolseverler Konferans Ligi eşleşmelerini ve maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?
Futbolseverler Avrupa Konferans Ligi’nde yarın akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe, rövanş maçları ise 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.
19.45 Feyenoord - Slavia Prag CBC Sport, Exxen
22.00 Bodo/Glimt-Roma Exxen
22.00 Olimpik Marsilya-PAOK Exxen
22.00 Leicester City-PSV CBC Sport, Exxen
Öte yandan yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.