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Spor Konferans Ligi gecenin sonuçları puan durumu güncel 6 Ekim Perşembe
Spor

Konferans Ligi gecenin sonuçları puan durumu güncel 6 Ekim Perşembe

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'de sahaya çıktı. Peki, gruplarda son durum nedir grup liderleri kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 00:26:00 -
Konferans Ligi gecenin sonuçları puan durumu güncel 6 Ekim Perşembe

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hafta tamamlandı. Peki, kim hangi sonucu aldı? Konferans Ligi'nde kimler lider oldu?

Konferans Ligi gecenin sonuçları puan durumu güncel 6 Ekim Perşembe

A Grubu

Hearts-Fiorentina:          0-3

Rigas FS-Başakşehir:      0-0           

B Grubu

Anderlecht-West Ham:0-1    

Silkeborg-Steaua Bükreş:            5-0

C Grubu

Lech-H Be'er Sheva:       0-0          

Villarreal-Austria Wien:5-0    

D Grubu

Slovacko-Nice:  0-1     

Köln-Partizan:   0-1      

E Grubu

Dinipro-Vaduz:2-2

AZ Alkmaar-Apollon:     3-2         

F Grubu

Molde-Shamrock:           3-0

Gent-Djurgarden:           0-1

G Grubu

Sivasspor-Ballkani:          3-4

Slavia Prag-CFR Cluj:      0-1

H Grubu

Pyunik-Zalgiris:2-0    

Basel-Slovan:    0-2

Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe
Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe

Spor

Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe

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