Konferans Ligi gecenin sonuçları puan durumu güncel 6 Ekim Perşembe
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'de sahaya çıktı. Peki, gruplarda son durum nedir grup liderleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hafta tamamlandı. Peki, kim hangi sonucu aldı? Konferans Ligi'nde kimler lider oldu?
Konferans Ligi gecenin sonuçları puan durumu güncel 6 Ekim Perşembe
A Grubu
Hearts-Fiorentina: 0-3
Rigas FS-Başakşehir: 0-0
B Grubu
Anderlecht-West Ham:0-1
Silkeborg-Steaua Bükreş: 5-0
C Grubu
Lech-H Be'er Sheva: 0-0
Villarreal-Austria Wien:5-0
D Grubu
Slovacko-Nice: 0-1
Köln-Partizan: 0-1
E Grubu
Dinipro-Vaduz:2-2
AZ Alkmaar-Apollon: 3-2
F Grubu
Molde-Shamrock: 3-0
Gent-Djurgarden: 0-1
G Grubu
Sivasspor-Ballkani: 3-4
Slavia Prag-CFR Cluj: 0-1
H Grubu
Pyunik-Zalgiris:2-0
Basel-Slovan: 0-2