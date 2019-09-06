0553 313 94 23

Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi formülü! SGK’lı yapıp açığı kapatacaklar

İçişleri Bakanlığı’nın kayıtsız Suriyelileri bulundukları şehirden gönderileceklerine dair yaptığı açıklama, İstanbul’daki hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe sigortasız olarak çalışan Suriyeliler için fırsata dönüştü.

06 Eylül 2019 Cuma 11:30
Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi formülü! SGK’lı yapıp açığı kapatacaklar

Sektör temsilcileri gerçekleştirdikleri toplantıda, Suriyeli işçilerin SGK’lı olarak çalıştıkları işyerlerine kaydedilerek var olan işgücü açığın artmamasının önüne geçilebileceğini ve Suriyeliler cephesinde sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Toparlanmaya ihtiyaç var

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü etkileyen işgücü tedariki ve e-ticaret gibi güncel konular sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda tartışıldı. Laleli, Osmanbey ve Zeytinburnu gibi sektörün yoğunlaştığı semtlerdeki sektör derneklerinin başkanları, İstanbul Ticaret Odası’nda bir araya geldi. İTO Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda, yabancı işgücü kaynağı, ihracat, pazarlarda ortaya çıkan zorluklar ve e-ticaret konuları hakkında görüşler dile getirildi.

İTO Haber Merkezi’nden aldığımız bilgiye göre Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama başkanlığında yapılan toplantıda, sektör temsilcileri, 2019’un ekonomi için sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade ederken, sektörün bu süreci daha rahat aşması için toparlanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Katılımcıların, istişare masasındaki katkılarının sahaya yansıyacağı vurgulandı.

İşçi açığı devam ediyor

Sektörde yeterli miktarda yeni işgücünün yetişmediğini belirten bazı işverenler, “Gençlerimizi bu sektöre yönlendiremezsek sektör geri gitmeye başlayacak. Şehre gelen Suriyeli işçilerle sektördeki açık bir nebze olsun kapanmıştı. Ancak İstanbul’daki Suriyeli işçilerin geri gönderileceği haberleri bizi düşündürüyor” diye konuştu. Konu hakkında görüşlerini paylaşan sektör temsilcileri, “İkameti Anadolu’daki farklı illerde olduğu halde izinsiz olarak İstanbul’a gelen Suriyelilerin, kayıtlı olduğu illere geri gönderileceği haberlerini biz de yakından takip ediyoruz. Çünkü çoğu işyerinde Suriyeli işçileri çalıştırıyoruz. Suriyeli işçilerin gönderilmesi halinde, üretim ve siparişler olumsuz etkilenir. Buna bir çözüm bulunmalı” dedi.

SGK’lı olanlarda sorun yok

Bu paylaşım üzerine söz alan bir sektör temsilcisi, şu açıklamayı yaptı: “Gönderilecek olanlar izinsiz gelip kayıtsız olarak çalışanlar ve risk grubundaki işsizler. İstanbul’da SGK’lı olanların, devlete primleri ve vergisi ödenenlerin, kayıt yerleri çalıştıkları işyeri sayılacak şekilde bir çözüm üzerinde fikir birliği oluştu.” Toplantıda, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile İTO’nun bir çözüm yolu için görüştüğünü belirten sektör temsilcileri, şu bilgiyi verdi: “Suriyeli işçinin ikamet adresi olarak, oturduğu yeri değil, çalıştığı yeri kabul edelim şeklinde bir öneri var. Bu konuda büyük oranda uzlaşmaya varıldı. Bu tür bir çözümün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da kabul edilmesi halinde mesele kalmayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:30
  1. Suriyeli işçiler
  2. SGK
  3. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü
  4. Laleli
  5. Osmanbey
  6. Zeytinburnu
  7. İstanbul Ticaret Odası
  8. İTO Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi
  9. İTO Haber Merkezi
  10. Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama
  11. Hazine ve Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleri
    1. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    2. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    3. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    4. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    5. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    6. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    7. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    8. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    9. Kocaelispor maçları ek otobüs hatları..
    10. Meyve ve sebzede enflasyon sepeti istemi
    11. Birbirimizle değil, birlikte yabancı..
    12. Başkent zabıtasından Taşdelen’e ziyaret
    13. Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat..
    14. Bursa’da Yunus Polisinin şehit olduğu..
    15. Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü
    16. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    17. Çorum'da bahçede çay içerken..
    18. FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi..
    19. Kavşak çalışmasında ağaç titizliği
    20. GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!