Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi formülü! SGK’lı yapıp açığı kapatacaklar

Sektör temsilcileri gerçekleştirdikleri toplantıda, Suriyeli işçilerin SGK’lı olarak çalıştıkları işyerlerine kaydedilerek var olan işgücü açığın artmamasının önüne geçilebileceğini ve Suriyeliler cephesinde sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Toparlanmaya ihtiyaç var

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü etkileyen işgücü tedariki ve e-ticaret gibi güncel konular sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda tartışıldı. Laleli, Osmanbey ve Zeytinburnu gibi sektörün yoğunlaştığı semtlerdeki sektör derneklerinin başkanları, İstanbul Ticaret Odası’nda bir araya geldi. İTO Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda, yabancı işgücü kaynağı, ihracat, pazarlarda ortaya çıkan zorluklar ve e-ticaret konuları hakkında görüşler dile getirildi.

İTO Haber Merkezi’nden aldığımız bilgiye göre Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama başkanlığında yapılan toplantıda, sektör temsilcileri, 2019’un ekonomi için sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade ederken, sektörün bu süreci daha rahat aşması için toparlanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Katılımcıların, istişare masasındaki katkılarının sahaya yansıyacağı vurgulandı.

İşçi açığı devam ediyor

Sektörde yeterli miktarda yeni işgücünün yetişmediğini belirten bazı işverenler, “Gençlerimizi bu sektöre yönlendiremezsek sektör geri gitmeye başlayacak. Şehre gelen Suriyeli işçilerle sektördeki açık bir nebze olsun kapanmıştı. Ancak İstanbul’daki Suriyeli işçilerin geri gönderileceği haberleri bizi düşündürüyor” diye konuştu. Konu hakkında görüşlerini paylaşan sektör temsilcileri, “İkameti Anadolu’daki farklı illerde olduğu halde izinsiz olarak İstanbul’a gelen Suriyelilerin, kayıtlı olduğu illere geri gönderileceği haberlerini biz de yakından takip ediyoruz. Çünkü çoğu işyerinde Suriyeli işçileri çalıştırıyoruz. Suriyeli işçilerin gönderilmesi halinde, üretim ve siparişler olumsuz etkilenir. Buna bir çözüm bulunmalı” dedi.

SGK’lı olanlarda sorun yok

Bu paylaşım üzerine söz alan bir sektör temsilcisi, şu açıklamayı yaptı: “Gönderilecek olanlar izinsiz gelip kayıtsız olarak çalışanlar ve risk grubundaki işsizler. İstanbul’da SGK’lı olanların, devlete primleri ve vergisi ödenenlerin, kayıt yerleri çalıştıkları işyeri sayılacak şekilde bir çözüm üzerinde fikir birliği oluştu.” Toplantıda, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile İTO’nun bir çözüm yolu için görüştüğünü belirten sektör temsilcileri, şu bilgiyi verdi: “Suriyeli işçinin ikamet adresi olarak, oturduğu yeri değil, çalıştığı yeri kabul edelim şeklinde bir öneri var. Bu konuda büyük oranda uzlaşmaya varıldı. Bu tür bir çözümün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da kabul edilmesi halinde mesele kalmayacak.”