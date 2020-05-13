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Aktüel

Konak’ta parklar yeniden çocukların oldu

İzmir’de, saatlerin 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:05:39 -
Konak’ta parklar yeniden çocukların oldu

İzmir’de, saatlerin 11.00’i göstermesi ile birlikte uzun bir aradan sonra Konak’ın parkları çocuk gülüşleriyle yankılandı.


Korona virüsü salgını önlemleri sebebiyle yaklaşık 1,5 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, ilk kez dışarı çıktı. Konak Belediyesi, geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa güvenle çıkabilmeleri için yaptığı çalışmaları bu kez çocuklar için gerçekleştirdi. Konak’taki tüm parkların temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları çocukların kontrollü sokağa çıkma uygulamasının başladığı saat 11.00’den önce tamamlandı. 1,5 aydır evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, soluğu çok özledikleri parklarda aldı. Konak Belediyesi ekiplerinin önceden temizlediği ve dezenfekte ettiği güvenli parklara doluşan çocuklar, ebeveynleri ve görevlilerin de yardımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmedi.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, Çankaya Mahallesi’ndeki Behçet Uz ve Güneşli Mahallesi’ndeki Osman Öksüz Parklarını ziyaret ederek çocukların neşesine ortak oldu. Çocuklarla parklarda buluşan Başkan Batur’a CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.


Parkların içinde çocuk sesi olmadan hüzünlü bir havaya büründüğünü ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukların kısıtlı da olsa dışarı çıkabilmesiyle parklara yeniden hayat geldiğini söyledi. Çocukların yüzünün güldüğünü görmenin en büyük mutluluk olduğunu belirten Başkan Batur şöyle konuştu:


"Bu parklar çocuklarımızın ve parklarımız çocuklarla güzel. Çocuklarımız, korona virüsü salgını önlemleri nedeniyle önce okullarından sonra sokaktan ve parklardan ayrı kaldılar. Bu süreçte çok sıkıldıklarını, güzel havanın tadını çıkaracakları, koşup oynayacakları günü hasretle beklediklerini biliyorum. İki aya yakın bir sürenin ardından ilk kez dışarı çıktılar. Parklara koşmak isteyeceklerini bildiğimiz için ilçemizdeki tüm parkları tertemiz bir hale getirdik, dezenfekte ettik. Çocuklarımızın bunca zaman sonra ilk kez dışarı çıktıkları günü güven içinde, sağlıkla geçirmelerini istedik. Bugün dört saat dışarıda olabilecekler, parkların tadını çıkarabilecekler. Hep birlikte, önce sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek, bugünleri de geride bırakacağız, çocuklarımızın özgürce, istedikleri gibi parklarda oynayacağı günlere ulaşacağız."

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