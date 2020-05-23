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Konak’ta can dostlara da bayram hediyesi

Konak Belediyesinin sokakta yaşayan kediler için tasarladığı kedi evleri, sokakta yaşayan canlara güvenli birer yuva oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:23:22 -
Konak’ta can dostlara da bayram hediyesi

Konak Belediyesinin sokakta yaşayan kediler için tasarladığı kedi evleri, sokakta yaşayan canlara güvenli birer yuva oluyor.


Konak Belediyesinin geçtiğimiz kış, üretim ve dağıtımına başladığı kedi evleri, hayvanseverlerden gelen yoğun talep üzerine yaz aylarında da can dostlara ulaştırılmaya devam ediyor. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı atölyelerde tasarlanarak üretime geçen kedi evleri, usta işçilerin maharetli ellerinden çıkıyor. Atık araba lastiklerinden dönüştürülerek yapılan iki katlı evler, rengarenk boyanarak estetik bir görünüm de kazanıyor. Sevimli kediler kış aylarında içlerine girerek soğuktan korundukları kedi evlerini, sıcak geçen yaz günlerinde de kaldırım ve asfaltın sıcağından kaçarak üstlerine çıkıp serinleyebildikleri bir alan olarak kullanıyor. Belediye görevlileri de kedi evlerini, gölgelik ve yaz sıcağından en az etkilenecek noktalara yerleştiriyor. Konak’ta hayvanseverlerin talep ettiği noktalara ve muhtarlık binalarının yakınlarına yerleştirilen kedi evleri sayesinde kediler, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin gözetiminde kalarak güven dolu bir ortamda yaşama imkanı buluyor.

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