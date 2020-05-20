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Konak’ta amatör kulüplere gıda desteği

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesi Konak’taki amatör kulüplere hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:09:57 -
Konak’ta amatör kulüplere gıda desteği

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesi Konak’taki amatör kulüplere hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.


Amatör kulüplerin yanında olan ve sürekli olarak destek olan Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de kulüpleri unutmadı. İhtiyacı olan sporcuların aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirebilmeleri adına belediye, kulüplere ulaştırılmak üzere 500 adet erzak kolisi hazırladı. İçinde bir ailenin uzun süre kullanabileceği gıda paketlerinin bulunduğu kolileri Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Demir ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yıldız’a teslim etti.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramının herkese sağlık getirmesini temenni ederek, "Amatör spor kulüpleri, var oldukları semti ve o semtin gençlerini sporun getirdiği tüm güzelliklerle tanıştıran, spor aracılığıyla yardımlaşmayı, birlikte hareket etmeyi, kötü alışkanlıklara değil iyiye yönelmeyi öğreten önemli oluşumlar. Ben de sporun içinden gelen bir belediye başkanı olarak spora desteği önemsiyorum. Şimdi salgın nedeniyle oluşan, sağlıkla beraber ekonomiyi de derinden etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Bugünlerde dayanışmaya eskisinden de daha çok ihtiyacımız var. Bizler de ihtiyaç doğrulusunda hazırladığımız kolilerimizi sporcularımıza ulaştırıyoruz. İlçemizdeki tüm amatör spor kulüplerimizin değerli yöneticilerine ve sporcularına sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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