0553 313 94 23

Konacık sanayi esnafından Mehmet Tosun’a büyük ilgi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Konacık Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 10:11
Konacık sanayi esnafından Mehmet Tosun’a büyük ilgi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Konacık Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.


Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, belediye meclis üyesi adayları, Konacık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin ve partililer ile birlikte sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Tüm işletmeleri tek tek dolaşan Mehmet Tosun, esnafın yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılaştı. Ziyaret sonrası Konacık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin ile birlikte bir açıklama yapan Mehmet Tosun şunları söyledi;


“Bugün Konacık Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Burası 2004-2009 yılları arasında başkanımız ve diğer yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz önemli projelerimizden bir tanesiydi. 10 Yıllık belediye başkanlığı görevim süresince buraya sık sık gelerek esnafımızla iç içe olan bir belediye başkanı olarak bugün de seçim çalışmaları kapsamında kendilerini ziyaret ettim. Esnafımız bizleri görünce çok mutlu oldu ve desteklerini ifade ettiler. Biz küçük sanayi sitesi olsun, Bodrum’daki sanayi sitemiz olmuş tüm esnaflarımızın yanındayız. Esnafımızın çalışma şartlarının düzenlenmesi açısından önümüzdeki süreçte çalışmalarımız olacak. Dolayısıyla bizim yönetimimizdeki Bodrum’da 31 Marttan sonra sanayi esnafımızda iyi olacak, bununda müjdesini buradan veriyorum. Değerli başkanıma da bizleri burada en iyi şekilde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte ziyaretlerimiz devam edecek, sadece seçim dönemlerinde değil seçimden sonraki süreçte de esnaflarımızı ziyaret ederek onlarla beraber olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB'den döviz depo ihalesi
    1. TCMB'den döviz depo ihalesi
    2. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    3. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    4. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    5. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    6. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    7. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    8. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    9. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    10. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    11. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    12. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    13. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    14. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    15. Kırklareli'nde kar etkisini kaybetti
    16. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    17. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    18. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    19. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    20. Gelenek bozulmadı
    21. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    22. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    23. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    24. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    25. Köprü ve otoyol gelirleri
    26. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    27. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    28. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    29. ABD Senatosunda Cemal Kaşıkçı hamlesi
    30. Tanzim satış bakliyat fiyatları |..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti