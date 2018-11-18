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Komutanlığın önünde driftin bedeli ağır oldu!

Niğde'de Jandarma Komutanlığı önünde drift atan sürücüye 5 bin 245 TL para cezası kesildi; ayrıca ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu.

18 Kasım 2018 Pazar 18:38
Komutanlığın önünde driftin bedeli ağır oldu!

Niğde’de Jandarma Komutanlığı önünde drift atan otomobil sürücüsü bedelini ağır ödedi. Ehliyetine el konulup trafikten men dilen sürücüye 5 bin 245 TL ceza kesildi.

Sürücüyü polis ekipleri yakaladı

Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı önünde 68 plakalı otomobil drift yaptı. Polise ihbar edilen otomobil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye drift atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup 60 gün trafikten men edildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:38
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