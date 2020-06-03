Komutanlardan Mustafa Dündar’a Ziyaret

Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever ile Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Başkan Dündar, Albay Vatansever ve Albay Sabuncu’yu belediye binasındaki makamında ağırladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Osmangazi ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, pandemi sürecinde sosyal destek ve dezenfekte çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti. Bu süreçte belediye hizmetlerini de kesintisiz sürdürdüklerini kaydeden Dündar, yeni normal hayatta da Bursa’ya değer katacak yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Albay Salih Vatansever ve Albay Sacit Sabuncu da, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.