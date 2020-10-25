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Aktüel Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak
Aktüel

Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - " Önemli projelerden bir tanesi olan dünya için de örnek projelerden bir tanesi Kömürhan Köprüsü ve Tohma Köprüsü'nü inşallah aralık ayında açmak için bütün ekibimizle burada olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:26:45 -
Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak

MALATYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte devam eden onlarca projelerinin olduğunu, Malatya'nın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgenin istihdamına, üretimine, turizmine katkıda bulunmak için projeleri bir an önce bitirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde bitirmeyi planladığımız çok önemli projelerimiz var. Onların açılışlarıyla tekrar Malatya'yla birlikte olacağız. Önemli projelerden bir tanesi olan dünya için de örnek projelerden bir tanesi Kömürhan Köprüsü ve Tohma Köprüsü'nü inşallah aralık ayında açmak için bütün ekibimizle burada olacağız." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise 2020'nin zorluklarla geçen bir yıl olduğunu, 24 Ocak'ta önce Sivrice ardından Pütürge'de meydana gelen depremlerle sarsıldıklarını ifade etti.

Vali Baruş, şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından afetten etkilenen ilçeleri ziyaret ederek sorunlarımızı yerinde dinlediniz. Bizlere cesaret ve güç bahşettiniz. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını süratle sarılmasını sağladınız. Talimatlarınızla afetzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşturulması için TOKİ tarafından yürütülen çalışmalar hem ilçe merkezlerinde hem de kırsal alanda hızlı bir şekilde sürmektedir. Bugün itibarıyla Kale ve Pütürge ilçe merkezlerimizde inşa edilen konutlar afetzede vatandaşlarımıza teslim aşamasına gelmiştir. Diğer ilçelerimizde ve mahallerimizde yapımı devam eden konutların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışıyoruz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda Malatya'ya hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini belirtti.

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