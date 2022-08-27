  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kömür yüklü trenin çarptığı kişi öldü
Yerel

Kömür yüklü trenin çarptığı kişi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 10:05:00 -
Kömür yüklü trenin çarptığı kişi öldü

Zonguldak istikametinden gelen kömür yüklü tren, Türkali köyü istasyon mevkisinde, 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, Topaloğlu'nun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Topaloğlu'nun geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi.

Görgü tanığı Durdu Çelik, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada ses duyduğunu söyledi.

Çelik, "Tren bağıra bağıra geldi, köpeği ezdi sandım. Biraz sonra ambulans ve jandarma geldi. Trenin ezdiği yere kadar geldim, yaklaştırmadılar." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23