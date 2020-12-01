Kömür yüklü tırı sürüyordu... Feci kaza!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tır, şarampole devrilerek yanmaya başladı. Tırın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Zana Coşkun yönetiminde bulunan ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Konak Mahallesi yeni Şırnak kara yolunda şarampole devrilerek yanmaya başladı.
Sürücü tırın altında kaldı
Tırın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.