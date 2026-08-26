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Yerel Kömür Yüklü Tırda 1,5 Kg Esrar Ele Geçirildi
Yerel

Kömür Yüklü Tırda 1,5 Kg Esrar Ele Geçirildi

Yeniakit Publisher
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Kömür Yüklü Tırda 1,5 Kg Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da kömür yüklü bir tırda yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'da kömür yüklü bir tırda yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir tırla uyuşturucu madde taşındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri, tırı Altındağ ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Aramada, kömürlerin arasında gizlenmiş 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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