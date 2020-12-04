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Yerel Kömür üzerine park eden araç alev alev yandı
Yerel

Kömür üzerine park eden araç alev alev yandı

Aksaray’da sürücüsünün, yol kenarına atılan kömür közünün üzerine park ettiği otomobil alev aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:17:00 -
Kömür üzerine park eden araç alev alev yandı

Yangın, Aksaray'ın Kılıçarslan Mahallesi, 1300 Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Ş. (50) idaresindeki 06 HD 2225 plakalı BMW marka otomobili, yol kenarında fark etmediği yanar haldeki kömür közü üzerine park etti.

Bir süre sonra aracın ön tampon kısmı yanarak erirken, alevler araç kaputuna kadar çıktı. Kaput kısmından da yanmaya başlayan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, aracın kaput kısmı yangının devam etme ihtimaline karşı incelendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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