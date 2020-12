"Kömür kent"in maden işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta madenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Karaelmas" olarak bilinen kömürü yeryüzüne çıkaran maden işçileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Maden işçisi Vural Saraç, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Saraç, şunları söyledi:



"Her fotoğraf içerisinde ayrı bir hikaye, ayrı bir duygusallık barındırıyor. Bu fotoğrafların ortaya çıkması ve bizlere ulaşmasında emeğe geçenlere teşekkür ederim. Her işin kendine has zorlukları olduğu gibi basın emekçilerinin de var, kolay bir iş yapmıyorlar. Kendimize yakın gördüğümüz, içimize dokunan fotoğrafları seçmeye çalıştık. Özellikle Van'da gerçekleşen çığ olayında kurtarma ekibinin içerisinde yer alan Mehmetçiğimizin görüntüsüne oyumu kullandım."

Maden işçisi Yüksel İncebacak da haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını anlatan İncebacak, "Mehmetçiklerimiz de bizler gibi zor şartlarda görev yapıyor. Benim yeğenim de komando. O da zor şartlarda görev yapıyor. O nedenle o fotoğrafı seçtim. Allah onlara yardım etsin, kolaylıklar versin." dedi.

Maden işçisi Güven Aytekin ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk" fotoğraflarına oy verdi.

Mehmetçik fotoğrafının kendisini en çok etkilediğini aktaran Aytekin, hangi fotoğraf olursa olsun ilk gördüğünde beğendiklerinin arasında "bayrak" ve "Mehmetçik" olduğunu dile getirdi.