Komünistlere göre aldığın para haksız abla! Sen bu kafayla bugüne kadar aldıklarınla idare et
Bir sosyal medya hesabının sokak röportajında konuşan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan emekli din görevlisi olduğunu söyleyen kadın, ülkeyi, aldığı emekli maaşını kendisine hak görmeyen komünistlerin ülkeyi yönetmesini istedi.
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Muhalif bir sosyal medya kanalına konuşan kadın, Diyanet'ten emekli din görevlisi olduğunu söyledi.
Komünistlerin, "Din ile soyuyorlar, Diyanet kapatılsın" dediği kurumdan emekli aylığı alarak nafakasını sağlayan abla, ekmek parasını kendisine hak görmeyen komünistlerin ülkeyi yönetmesini istediğini söyledi.
Emekli din görevlisi olduğunu söyleyen kadın röportajda, "Besmele çekene bile oy vermeyeceğim, ülkeyi komünistler yönetsin." dedi.