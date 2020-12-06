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Siyaset Komünistler birbirine girdi! Doğu Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın!
Siyaset

Komünistler birbirine girdi! Doğu Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir belgeselde Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'le ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Perinçek, "Kulaklarını çektim. Hepsi çoluk çocuk" ifadelerini kullanırken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, "Bu zübüğü ciddiye almayın" diyerek Perinçek'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:09:00 - 2020-12-06 14:17:20
Komünistler birbirine girdi! Doğu Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Kısmen İktidar' adlı belgeselde Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'le ilgili yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Perinçek, "Kulaklarını çektim. Hepsi çoluk çocuk" ifadelerini kullanırken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, "Bu zübüğü ciddiye almayın" diyerek Perinçek'e tepki gösterdi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için hazırlanan 'Kısmen İktidar' adlı belgesel sosyal medya platformu YouTube'da izleyicilerle buluştu. Perinçek şimdiye kadar 300 binden fazla kişinin izlediği belgeselde gündem yaratacak açıklamalara yer verdi.

Deniz Gezmiş Ve Mahir Çayan açıklamaları dikkat çekti

Belgeselin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la ilgili yaptığı açıklamalar oldu.

"Kulaklarını çektim, hepsi çoluk çocuk"

Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini belirten Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda tepki geldi

Perinçek'in sözleri tartışma konusu olurken, Vatan Partisi liderine başta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.

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