Komünist vekil Meclis'i ilkokula çevirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gülünç duruma düştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştiren Baş, Meclis’e okuma fişleri getirdi, fişlerle Yıldırım’ın aday olmayacağını yazdı.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladığını anımsatan Baş, “Oku Cin Ali oku. Binali bak bu Anayasa. Binali, anayasa oku. Binali, bu suç.” ifadelerinin yazılı olduğu okuma fişleriyle, “TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.” hükmünü içeren Anayasa’nın 94. maddesi metnini tahtaya astı.

Hukuktan bihaber

Baş’ın bu protestosu, hukuki olarak fazla bilgili olmadığı şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrası, Siyasi Partiler Kanununun 24. maddesi ve Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nun 36. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, TBMM Başkanının belediye başkan adaylığı sırasında siyasi parti çalışmalarına katılabilmesine bir engel görünmediğini, hukuken seçim çalışmalarına katılabileceğini söylemiş, konuyu tane tane izah etmişti.

"Seçim çalışmalarına katılmasında hukuken engel yok"