0553 313 94 23

Komünist vekil Meclis'i ilkokula çevirdi

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kendince Binali Yıldırım’ın İBB başkan adayı olmasını eleştirdi, Meclis’i ilkokula çevirdi.

08 Ocak 2019 Salı 16:56
Komünist vekil Meclis'i ilkokula çevirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gülünç duruma düştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştiren Baş, Meclis’e okuma fişleri getirdi, fişlerle Yıldırım’ın aday olmayacağını yazdı.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladığını anımsatan Baş, “Oku Cin Ali oku. Binali bak bu Anayasa. Binali, anayasa oku. Binali, bu suç.” ifadelerinin yazılı olduğu okuma fişleriyle, “TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.” hükmünü içeren Anayasa’nın 94. maddesi metnini tahtaya astı.

Hukuktan bihaber

Baş’ın bu protestosu, hukuki olarak fazla bilgili olmadığı şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrası, Siyasi Partiler Kanununun 24. maddesi ve Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nun 36. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, TBMM Başkanının belediye başkan adaylığı sırasında siyasi parti çalışmalarına katılabilmesine bir engel görünmediğini, hukuken seçim çalışmalarına katılabileceğini söylemiş, konuyu tane tane izah etmişti.

"Seçim çalışmalarına katılmasında hukuken engel yok"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:56
  1. TİP
  2. TİP Genel Başkanı
  3. TİP Genel Başkanı Erkan Baş
  4. Erkan Baş
  5. TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş
  6. Meclis
  7. TBMM
  8. Binali Yıldırım
  9. Mustafa Şentop
  10. İBB

YORUM YAZ

  • bekirbekir1 dk önce
    Üç kuruşluk adam beyin yokki haber yapmaya değmez.....
  • Ümit ArslanÜmit Arslan2 dk önce
    Anayasa açıkça ortada istifa etmesi gerekiyor.Özellikle iktidarda bunca yıl kalmış bir partinin en aktif bürokratı ve devlet adamı bunu yapmamalı.Anayasaya saygı bekliyoruz.
  • metinmetin2 dk önce
    Türkiyenin sansina, dünyanin en adi muhalefeti Türkiyede malesef,zerre devlete vatna faydalari olmadigi gibi, aldikleri nefese ile yazik. baska söze gerek yok, resimde görüyorsunuz iste..
  • İbrahim güven İbrahim güven 2 dk önce
    Dinsiz imansız adi tererist
  • mlymmlym3 dk önce
    Muhammet yıldız vicdana bakmaya önce kendinden başla.
  • fevri fevri 7 dk önce
    bu kimin komünisti bunun haddine mi bu tarz sataşma edepsizlik bu zihniyetin ruhunda mevcut ne olursa olsun bunu orada söyletenlerde desuç
  • Yozgatlı Yozgatlı 7 dk önce
    ... Milletvekilleri hiç bir zaman Anayasa okumaz !
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ18 dk önce
    HUKUKEN Bİ KILIFINI BULMUŞ OLABİLİRLER.AMA AHLAKEN VİCDAN YARALAYICI.BU ÖNEMLİ OLANDIR. BİZ MÜSLÜMANLAR VİCDANA BAKARIZ.
  • İntertiumİntertium22 dk önce
    Ha ha ha.... Ne show ama
  • HasanHasan25 dk önce
    Komünistler Moskova ya....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları listesi
  1. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
  2. Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı..
  3. Hollanda, ülkedeki suikastlardan..
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
  6. 11 yaşındaki İranlı kız çocuğu..
  7. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
  8. Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın..
  9. Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri..
  10. "Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü..
  11. Galatasaray, Eskişehirspor berabere..
  12. Temizlik simgeleri hamamlarımız
  13. Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
  14. CHP'de istifalar art arda geliyor! 6..
  15. Düzce'de eğitime kar engeli
  16. "Plastik kullanımını terk edip,..
  17. Dinozor fosilini satmaya çalışırken..
  18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp..
  19. Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9..
  20. Uyumak minikleri obezlikten koruyor
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

Günün Karikatürü

8 Ocak 2019
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'