Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil

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Tunceli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre; belediye bünyesinde çalışan eşcinsel sapkınlar, 'Onur Haftası'nda düzenlenen yürüyüşlere katılmak isterlerse resmi izinli sayılacaklar.

Tören düzenlendi

Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi, belediye meclis salonunda görüşüldü. İmza törenine, Komunist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan yardımcıları Canan Ay Doğan ve Ümit Kaya, DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç ile işçiler katıldı.

'Hayırlı olsun'

Yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan Komunist Başkan Maçoğlu, şunları söyledi:

"Bakış açınız, işçilerin ve onların sendikasıyla ilişkileriniz iyi olursa, güzel bir çalışma yürütebilirsiniz. Burada sendikadaki arkadaşların bizimle diyaloğu çok iyi. Gerçekten birbirimizi anladık. Yaptığımız anlaşma tüm işçilerimize hayırlı olsun."